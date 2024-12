Cityrumors.it - Giubileo 2025, si comincia: allerta antiterrorismo a San Pietro | Strade chiuse, divieti e controlli in atto

L’anno giubilarealla Vigilia di Natale. Al via anche il piano sicurezza: scatta l’a San.Occhi sul Vaticano. Alle ore 19.00 del 24 dicembre 2024l’anno giubilare e, con lui, tutta una serie di prove che riguarderanno non solo i fedeli. La manifestazione prevede l’apertura delle Porte Sante, per una tradizione che si verifica ogni 25 anni per celebrare la redenzione e l’espiazione dei peccati.Roma si prepara al(ANSA-CityRumors.it)Il lato religioso va di pari passo con quello organizzativo e di tutela: già pronto un piano sicurezza piuttosto articolato e denso di appuntamenti, scadenze e crocevia. A San, già dalle prime ore della mattinata che porta alla Vigilia di Natale, è scattata l’. Il precedente – piuttosto importante – è datato 20 dicembre: 4 giorni fa, in Germania, l’attentato a Megdaburgo.