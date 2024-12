Lapresse.it - Giubileo 2025, il 26 dicembre si apre porta Santa a Rebibbia: Bergoglio come Roncalli in un carcere

L’apertura dellaneldi, nell’ambito delle celebrazioni per il, in programma la mattina del 26sarà un momento storico. Un evento che si realizzerà nello stesso giorno in cui si ricorda un’altra visita, che ha segnato un’epoca, di un Papa in un penitenziario.Quando Papasi recò a Regina CoeliIl 261958 Papa Giovanni XXIII, pochi mesi dopo la sua elezione al Soglio Pontificio, si recò a Regina Coeli. Non uncerto, ma uno di quei casi di corsi e ricorsi storici,se si chiudesse un cerchio. Oggi,allora, l’intenzione era quella dire speranza e conforto a chi si sente solo e dimenticato. La missione sempre la stessa, oraallora: far comprendere che c’è una seconda possibilità per tutti, nessuno escluso.