Ilgiorno.it - Feste di Natale. Privacy a rischio

Razzante*Il web e i social rappresentano una formidabile vetrina per immortalare luoghi e momenti delle vacanze natalizie, ma occorre ricordare che ciò che si pubblica nella piazza virtuale può violare ladei soggetti coinvolti. A sensibilizzare sul tema è l’Autorità garante per la protezione dei dati personali in un vademecum contenente consigli pratici su come tutelare la riservatezza propria e delle altre persone quando si rendono pubbliche alcune informazioni. Non tutti hanno piacere di apparire in foto e video di pranzi, cene eggiamenti postati sui social, di essere riconosciuti in momenti privati o di far sapere dove e con chi trascorrono le festività natalizie. Pertanto è necessario, prima di pubblicare online foto o video in cui compaiono altre persone, chiedere il loro consenso.