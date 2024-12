Tvplay.it - Fantacalcio, delusioni e pochi bonus: i 5 big che faticano ad ingranare

E’ arrivato il momento dei primi bilanci al. Cinque top player hanno deluso le aspettative iniziali: i nomi.Il campionato si è momentaneamente fermato per le festività natalizie: ora, quindi, è tempo di bilanci al. In questo articolo parleremo di 5 top player che, a fronte di un investimento consistente durante l’asta estiva, hanno deluso le aspettative fornendo, in questa prima parte della stagione, prestazioni incolori e diversi malus.? Ridotti al lumicino, se non, addirittura, del tutto assenti.: i 5 big chead– TvPlay.it (LaPresse)Partiamo da Ruben Loftus-Cheek, ancora a quota zero gol (e nessun assist) in 13 apparizioni complessive in Serie A. Paulo Fonseca ha provato ad impiegarlo in varie zone zone del campo ma sia da trequartista centrale alle spalle della punta che da mediano, a protezione della difesa, non è riuscito a rendersi utile alla causa del Milan.