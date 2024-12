Ilfattoquotidiano.it - È morto Burt, il coccodrillo protagonista del film “Mr. Crocodile Dundee”: “È la fine di un’era incredibile”

Cinema in lutto. Si è spento ildeldi grande successo “Mr.” (1986) di Peter Faiman, interpretato da Paul Hogan nel ruolo di Michael J. Micke Linda Kozlowski, e ambientato nell’entroterra australiano e a New York. Come primodella serie di, è stato seguito da due sequel: “Mr.2” (1988) e “3” (2000). Si pensa che “” avesse più di 90 anni. Non è insolito che i coccodrilli d’acqua salata vivano oltre i 70 anni, soprattutto in cattività. “” sarà onorato con un cartello commemorativo presso l’attrazione australiana.La notizia della sua morte è stata confermata dal personale del Crocosaurus Cove di Darwin, un’attrazione per rettili e acquari dove “” viveva dal 2008. In un comunicato pubblicato su Instagram, il centro faunistico ha scritto: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di, l’iconicod’acqua salata edel classico australiano Mr.