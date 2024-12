Ilgiorno.it - Donna investita e lasciata a morire a bordo strada: si cerca un furgone bianco. La vittima è ancora senza nome

NIBIONNO (Lecco) – Travolta eterra come fosse un rifiuto, in un’agonia che è stata scoperta quando ormai era troppo tardi e per lei non c’era ormai più speranza. Una fine orribile quella toccata a unatrovata morta lunedì mattina attorno alle 8 sulla pista ciclopedonale che corre parallela alla Statale 36, in località Gaggio nel territorio di Nibionno. Una lembo di prato che è quasi una terra di nessuno, tra la striscia d’asfalto della superdove le auto sfrecciano verso Milano e la ciclopedonale dove però spesso passano anche le auto e furgoni per muoversifare coda. È lì che lunedì mattina alcuni passanti hanno visto un corpo accasciato appena oltre il nastro di asfalto, dando immediatamente l’allarme. In pochi minuti sul posto è giunto un equipaggio e un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba mentre dalla centrale di Areu è stato fatto partire l’elisoccorso di Como.