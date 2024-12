Ilfoglio.it - Doni natalizi anticipati in Serie A

Leggi su Ilfoglio.it

Forse perché è quasi Natale, forse perché a dicembre non ci si può attendere rivolte, figurarsi rivoluzioni, fatto sta che laA ha vissuto una delle giornate meno interessanti di tutto l'anno. Un regalo del cervellone sputa giornate per le cosiddette grandi, tutte di fronte a cosiddette piccole o medio piccole. E tutte vittorie. Salvo una: la Fiorentina che al Franchi di Firenze si era preparata lunedì un Natale tranquillo e beato salvo poi donare tre punti, in modo assai signorile a un'Udinese che si è fatta trovare pronta a ricevere il regalo. Seconda sconfitta di fila per la Viola e il dubbio che non fossero stati fin troppo belli quei due mesi nei quali riusciva solo a vincere. Firenze è città, almeno nel calcio, capace di alternare epica, commedia e tragedia come forse solo Roma sa fare.