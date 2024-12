Sport.quotidiano.net - Cisco e Dell’Orco al via. Seghetti confida nel 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sipario. Si è chiuso mestamente l’anno 2024. Sarebbe bastato un successo, nell’ultimo turno con la Pianese, per un colpo d’occhio diverso, dentro le prime dieci. Niente di che, ma meglio di niente. Il Grifo chiude con quattro punti di vantaggio sui play out e con due di svantaggio sui play off. È già tempo di guardare avanti, al, quando a Pian di Massiano ci saranno sicuramente novità. Intanto quelle che si possono annunciare con certezza: i rientri di. Non è cosa da poco: l’esterno destro è stato sicuramente una delle (poche) note liete del Perugia, poi l’infortunio che lo ha costretto a saltare undici partite. Di fatto, Zauli non lo ha mai avuto a disposizione.è a disposizione da qualche giorno, ma la lista del Grifo era chiusa. Al momento è già fuori Souare e per lasciare il posto al difensore, con molta probabilità, uscirà Morichelli (che potrebbe essere ceduto).