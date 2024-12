Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, il pacco di Giucas Casella: clamoroso da Fabio Fazio

«Change change change». Ormai bastano queste tre parole pronunciate daper gettare nel terrore più profondo conduttori, cameraman e registi italiani. L'uomo che sapeva camminare sui tizzoni ardenti, o perlomeno così diceva, sulla graticola oggi ci fa finire. Ospite fisso di Cheche fa sul Nove, il mago di Termini Imerese, paragnosta e para-guru, Gran Visir dell'ipnosi individuale e catodica in paio di settimane fa ci aveva visto corto inciampando tragicamente in uno sgabello di scena e volando giù in terra al grido (degli altri) «Oddio si è sfasciato». Invece è sempre lì, zoppicante sì ma solo nell'italiano. Pronto a piegare alla sua volontà qualsiasi persona e qualunque cosa. Quando prende per mano Diego Abatantuono l'ex Terrunciello lo guarda in silenzio, inebetito, quasi disgustato per diversi secondi un cui l'incolumità diappare seriamente a rischio.