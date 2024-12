Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. L’Under 19 dell’OR è una schiacciasassi

OR Reggio Emilianel campionato nazionale Under 19. La formazione granata conquista il titolo di campione d’inverno travolgendo 17-0 in trasferta il malcapitato Bagnoloa 5, trascinata dal poker di Lissi e dalle triplette di Panico e Mereu; di Pecchini (2), Santoriello (2), Inglese, Farri e Di Giorno le reti che completano lo score e che permettono ai ragazzi allenati di Parutto di centrare il pass per la fase finale della Coppa Italia di categoria, dove la prima avversaria sarà una tra Russi e X Martiri. Stop 9-3, invece, per15: il tris di Pagano non basta per evitare la sconfitta contro il Fossolo 76.