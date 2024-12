Ilfattoquotidiano.it - Auto finisce fuori strada e prende fuoco: due ragazze morte in Calabria, una è minorenne

Due, tra cui una, hanno perso la vita in un incidentele avvenuto nella notte a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. L’su cui viaggiavano, con a bordo anche tre giovani maschi, è uscita diper motivi ancora da chiarire. Mentre i tre maschi sono riusciti a mettersi in salvo da soli, le duesono rimaste intrappolate all’interno del veicolo, che è stato avvolto dalle fiamme subito dopo l’impatto.Sul posto sono intervenuti i Vigili del, il personale del 118 e le forze dell’ordine, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.L'articolo: duein, una èproviene da Il Fatto Quotidiano.