Anteprima24.it - VIDEO/ Vescovo Aiello: “Aprite sempre le porte, non solo a Natale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Avellino, Monsignor Arturo, sceglie un suggestivo( CLICCA QUI PER GUARDARLO) per augurare alla comunità un Serenonel segno della speranza e della ripartenza.“La vita è una serie dida aprire, che purtroppo si chiudono, alla cui soglia attendere per decenni, un’amicizia, una relazione è aprire e guardare con desiderio, prima in maniera sottile, poi spalancandola. Anche nascere è aprire una porta, sgusciando dentro”. ricordaaprendo simbolicamte ledel Palazzo Vescovile“Questoè particolare, c’è un’addizione di valore e di grazia. Con illiturgico si celebra anche il Giubileo, si apre la porta santa, il cuore di Dio si spalanca e dà accesso a chiunque lo voglia per essere liberati da ogni male.