Un’altra rissa tra ubriachi in piazza del Popolo

Una settimana fa i colpi di pistola sparati davanti a un locale. Nella notte tra sabato e domenica, unadavanti a un altro luogo di ritrovo, sempre indelche ormai spesso diventa scenario di violenza. L’ennesimo parapiglia ha coinvolto una decina di ragazzi, tra extracomunitari e giovani del territorio. Non sono però chiari i motivi del battibecco. Una cosa, comunque, è certa: tali situazioni non sono più tollerabili in una città che, in base alle statistiche, è tra le più sicure d’Italia. Fatto sta, però, che nel corso del weekend le risse instanno diventando frequenti ed è necessario porre un freno a un contesto che rischia di peggiorare. Stavolta la lite è avvenuta anche relativamente presto, poco prima dell’una di notte. Forse qualche bicchiere di troppo avrebbe scatenato la