Un doppio cognome e l’effetto boomerang | quel gol indigesto alla sinistra

Roma, 23 dic – Minuto ventuno di un diciottesimo turno cadetto qualsiasi. Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia i padroni di casa si contendono punti per l’alta classifica con il Cesena, altra neopromossa che sembra non accontentarsi di una semplice salvezza. Il trequartista gialloblu Kevin Piscopo riceve psulla trequartie, da bravo fantasista, cerca l’inserimento giusto sul palo lontano. La parabola trova la testa dell’esterno opposto. Roba dall’abc del pallone, un gol come tanti. O forse no: perché la zuccata – che poi deciderà la gara – porta una firma non proprio qualunque. Un, rete indigesta per laitaliana. Ma andiamo con ordine.Ha segnato Romano. MussoliniIl gesto tecnico che permette alle vespe campane di salire al quarto posto in classifica èlo di – nome completo per dovere di cronaca – Romano Benito Floriani Mussolini.