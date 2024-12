Ilfattoquotidiano.it - Tra luminarie e piste di ghiaccio, il Natale è diventato un luna park. E le piante soffrono

Non ho niente contro le luci diin sé, ci mancherebbe. Mi piace ililluminato, mi piace la sensazione di festa. La vita non è facile, il mondo è pieno di sciagure, festeggiare è cosa giusta e bella. Ma negli ultimi anni si è esagerato in due direzioni: primo, la quantità di luci messe ovunque.Cominciano bar e ristoranti già da fine ottobre, ormai i locali vengono letteralmente impacchettati di luci, e così spesso anche gli alberi vicini. Ma anche le istituzioni non sono da meno. Faccio un esempio romano. Appena ci si avvicina alle feste il Teatro dell’Opera di Roma avvolge tutte ledavanti, soprattutto palme maestose, di luci. La sensazione è che siano letteralmente soffocate dai fili di. Ma lo stesso potrei dire dell’Orto Botanico di Roma, che ogni anno, per incassare soldi, trasforma un posto pubblico (la sera) in un tripudio di luci che certo non giovano alle specie arboree presenti.