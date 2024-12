Supermercati a Natale chi apre o chiude il 24 25 e 26 | informazioni e orari

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le festività natalizie rappresentano un periodo di grande organizzazione per famiglie e, che adottano politiche di apertura e chiusura specifiche per consentire ai clienti di fare acquisti senza rinunciare al tempo con i propri cari. Ecco una panoramica sui principalie i lorodurante la Vigilia, il giorno die Santo Stefano.deiper la Vigilia di(24 dicembre)Molte catene scelgono di rimanere aperte il 24 dicembre, seppur conridotti, per consentire gli acquisti dell’ultimo minuto. Di seguito i dettagli. Aldi: aperto conregolari, generalmente dalle 8:30 alle 20:30, Famila: apertura dalle 8:00 alle 19:00, Esselunga: apertura estesa dalle 7:30 alle 20:00, Iper:o ridotto dalle 8:00 alle 20:00, Coop:ridotti dalle 8:00 alle 19:00, Lidl: aperto cono ridotto (variabile in base alla località), MD: apertura dalle 8:00 alle 19:00, Pam: apertura dalle 8:00 alle 20:00.