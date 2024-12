Serie A 2024 2025 le probabili formazioni della diciottesima giornata

Leggi su Sportface.it

Ledel campionato di, che andrà in scena da sabato 28 a lunedì 30 dicembre. Archiviato il turno natalizio, per le venti squadre del massimo torneo italiano è arrivato il momento di focalizzarsi sull’ultimadi questo lungo ed intenso. Questa volta non ci saranno anticipi al venerdì, ma si partirà direttamente sabato alle ore 15:00 con la sfida del Castellani tra il sorprendente Empoli di Roberto D’Aversa e il Genoa di Patrick Vieira.In contemporanea, sempre alle ore 15:00, ci sarà spazio anche per un altro importante scontro diretto per la salvezza tra il Parma di Fabio Pecchia e il Monza di Alessandro Nesta, che ha assolutamente bisogno di fare punti per uscire dalla zona retrocessione. Alle ore 18:00 andrà in scena la garaUnipol Domus in cui il Cagliari di Davide Nicola proverà a confezionare la grande sorpresa contro la lanciatissima Inter di Simone Inzaghi, che insegue il primo posto in classifica.