Serena: «Lautaro Martinez, retorica diversa dalla realtà!»

Aldo Serena ha parlato nel pre-partita di Inter-Como, indicando il suo punto di vista sul rendimento di Lautaro Martinez e non solo.IL COMMENTO – Aldo Serena si è così pronunciato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Inter-Como: «Lautaro Martinez sta uscendo da una forma un po' precaria. Sono convinto che il gol sia lì. Penso che l'esplosione di Thuram, anche per il suo carattere molto aperto e coinvolgente, abbia determinato che il francese si sia preso la leadership dell'attacco nerazzurro. Lautaro Martinez lo vedo un po' in difficoltà, meno tranquillo, gioca meno in area. Gli attaccanti come lui devono fare gol, per cui anche se utilizza certi artifici retorici, per lui conta sicuramente il fatto di non riuscire a segnare».