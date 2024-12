Sport.quotidiano.net - Sasso Marconi e Corticella non si fanno male. Il pari fa felici tutti e chiude il momento no

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Nicola BaldiniPareggio nel derby salvezza tra. Al vantaggio locale firmato da Pampaloni ha risposto Manara, con entrambe le squadre che, grazie al, interrompono la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive. Già al 3’, i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio: su un lancio lungo dalla difesa, Deme Serigne si presenta a tu per tu con Malagoli, ma il pallonetto fa la barba al palo. Al 12’, sul fronte opposto, è Casadei a lasciar partire una conclusione dal limite che costringe Celeste alla parata in tuffo: sul prosieguo, gli ospiti chiedono un rigore per atterramento di Ribello, ma il direttore di gara decide di far proseguire. Al 18’, Deme Serigne fa il vuoto sulla sinistra e mette in mezzo per Jassey che, da ottima posizione, spara fuori.