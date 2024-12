Pronosticipremium.com - Roma, feste natalizie col botto: calendario da brividi per i giallorossi

Lasi godrà un Natale abbastanza sereno dopo la netta vittoria di domenica all’Olimpico contro il Parma. I capitolini si sono imposti con un secco 5-0 sui ducali,fornendo anche una prestazione convincente sotto molti punti di vista. Grande protagonista del match è stato Paulo Dybala, al centro di tante voci di mercato in questo periodo, con una doppietta e un assist. Grazie a questa vittoria i lupi si sono messi alle spalle il ko del turno precedente contro il Como, salendo a quota 19 punti in classifica, e hanno dato continuità tra le mura amiche dopo il successo per 4-1 sulla Sampdoria in Coppa Italia. Ora la squadra di Claudio Ranieri è attesa però da una serie di sfide piuttosto complicate, che potrebbero intristire il periodo natalizio, oppure potrebbero renderlo ancor più speciale per i propri tifosi.