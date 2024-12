Sport.quotidiano.net - Risultati Serie A: Trento si prende il big match con la Virtus e riprende a correre

Bologna, 22 dicembre 2024 – Dopo il ko patito una settimana fa – primo passo falso dei trentini in campionato – la Dolomiti Energiaha immediatamente ripreso la sua corsa in vetta al campionato diA di basket imponendosi per 87-79 nella sfida tutta a tinte bianconere contro laSegafredo Bologna: lo spartiacque delè stato il terzo quarto, nel quale gli uomini di coach Paolo Galbiati hanno piazzato un 18-0 di parziale – diventato poi 25-5 nell’arco di tutta la frazione – passando di fatto dal -11 di fine primo tempo con 52 punti subiti in 20’ al +7. Una fiammata che ha galvanizzato e non poco la formazione trentina, capace nei 10’ conclusivi di resistere ai timidi tentativi di rientro di unaancora orfana di Toko Shengelia e apparsa nel finale un po’ a corto di energie dopo il doppio turno di Eurolega.