Radio Goal – Napoli Venezia squadra in crescita Lotta Scudetto? Gli equilibri sono sottilissimi

Michele Pazienza, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss durante Radio Goal: "Al Napoli si chiede sempre di vincere, per raggiungere questo obiettivo bisogna creare una mentalità che ti porti il più vicino possibile a questo. La squadra non può permettersi di abbassare la presa perché poi rischia di perdere dei punti, Conte lo sa benissimo e percepisce subito quando la squadra sta rischiando. Il mister vuole portare la sua mentalità, fa vivere le sconfitte ai calciatori con una pesantezza che al gruppo rimane e fa la differenza anche in allenamento".