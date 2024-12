Lanazione.it - Natale, torna la sfida tra panettone e pandoro: cosa preferiscono i fiorentini?

Firenze, 23 dicembre 2024 - Dai dolci artigianali al pranzo die al cenone di San Silvestro, qualità e tradizione guidano le scelte dei. È quanto emerge da un’indagine di Cna Firenze, che fotografa le tendenze deinel celebrare a tavola le festività natalizie. Ilartigianale si conferma il protagonista della tavola di, con una preferenza netta rispetto al. Le vendite sono in crescita rispetto al 2023, grazie anche al mercato b2b: molte aziende scelgono dolci di alta qualità come regalo per collaboratori e clienti. Anche nel mercato privato i consumatori che prediligono i dolci natalizi artigianali a quelli industriali sono in aumento rispetto allo scorso anno, dimostrando di preferire la qualità del prodotto alla quantità. Il prezzo di unartigianale varia tra i 35 e i 50 euro al chilo, mentre ilsi attesta tra i 30 e i 45 euro.