Pianetamilan.it - Milan, le rivelazioni shock di Furlani sugli addii a Maldini e Tonali

Leggi su Pianetamilan.it

La 'Harvard Business School' di Boston (Massachussets - U.S.A.), ovvero una delle più importante scuole universitarie di economia al mondo, ha realizzato un 'case study' sule, a tal proposito, ha ottenuto delle dichiarazioni da gran parte del management del club di Via Aldo Rossi. Hanno fatto rumore, oltre a quelle di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del, anche quelle di Giorgio, amministratore delegato del Diavolo. In particolare, quelle relative al licenziamento di Paolo, avvenuto il 5 giugno 2023 e comunicato ufficialmente il giorno seguente. «È stata una decisione storica quella di lasciare andare, per quello che ha significato per il club e per la sua autorevolezza - ha spiegato, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'Tuttosport' oggi in edicola -.