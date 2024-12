Lanazione.it - Malore nella notte. Muore Pietro Marini, anima del volontariato

Pescia (Pistoia), 23 dicembre 2024 – Unimprovviso si è portato via,fra sabato e domenica,, 61 anni, presidente della sezione Pescia-Collodi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha diffuso la dolorosa notizia sulle proprie pagine social. “La sua perdita improvvisa – afferma il segretario Leonardo Pucci – ha lasciato un vuoto enorme in chi ha avuto il piacere di fare la sua conoscenza e di stare a contatto con lui. Mancherà a tutti noi nei giorni a venire e cercheremo di onorare la sua persona nel miglior modo possibile continuando a rispettare i progetti messi in campo sia come Sezione che come Nucleo di, di cui lui, per primo, andava fiero e di cui, fin dal 2015 con l’attuale vicepresidente di sezione, è stato fautore e fondatore”. Originario di Frascati, nel 1981era entratoScuola Allievi Carabinieri.