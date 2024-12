Iodonna.it - Le festività sono alle porte ma la solita routine di bellezza non basta a cancellare i segni di stanchezza? Ecco i migliori trattamenti beauty last minute

In Norvegia si tuffano nei laghi ghiacciati. In Finlandia frequentano le saune detox all’aperto. Mentre in Giappone non ha perso smalto la secolare tecnica del Kobido, una sequenza di frizioni, vibrazioni e pressioni che utilizza bozzoli di seta purissimi per assicurare all’ovale un effetto lifting immediato. Paese che vai, rituali di benessere eche trovi. E che, nei giorni precedenti le feste,imprescindibili. Arrivare in formaultime settimane dell’anno, d’altro canto, è un obiettivo che non conosce latitudine.. Labbra secche in inverno: 10 cose da sapere X Leggi anche › Regali di Natale 2024: i cofanetti, skincare e profumi sotto i 100 euro Ianti-pre NataleSe le ore per recuperare smaltopoche, bisogna affidarsi a tutto ciò che è express, veloce.