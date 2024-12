Laverita.info - La guerra ha piegato l'Europa. Chi chiede scusa?

rannoagli ucraini? Ammetteranno di averli illusi, di averli mandati a morire, di averli trascinati in unache li ha resi orfani, invalidi, poveri, precipitandoli in un orrore che non avrà fine neppure quando cesserà il tuono dei cannoni? Riconosceranno di aver raccontato loro un’infinità di menzogne? Se lova ieri, su La Stampa, Domenico Quirico, uno dei pochi inviati che le guerre le ha viste davvero e dunque non fa il tifo per l’odore del sangue e della polvere da sparo.