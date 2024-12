Quotidiano.net - La Fontana di Trevi riapre dopo tre mesi. Visita in 400 alla volta

L’acqua inizia a scrosciare dalle vasche laterali, poi il gorgoglìo risale ai piedi del colossale Nettuno in marmo, mai così bianco, si rovescia verso la vasca intermedia e poi, oramai una cascata, precipita nel vascone principale tra gli applausi dei romani e dei turisti sotto la pioggia. Rieccotredi manutenzione straordinaria ladi, icona globale di Roma e monumento da cinque milioni ditori l’anno, col trucco rifatto in tempo per il Giubileo. E che da adesso in poi potrà essereta – nella parte interna del catino, la piazza resta libera – solo da 400 persone per. Per ora gratuitamente, un domani chissà: si vedrà in primaverai primidi sperimentazione. Sorride lanciando la prima monetina del nuovo corso il sindaco Roberto Gualtieri: "Le polemiche si sono risolte da sole", dice.