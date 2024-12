La battaglia di Natale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Vedo violenza, morte e distruzione dappertutto, in Europa, in Medio Oriente e in tanti paesi di cui non si parla mai. L’umanità ormai è morta. Altro che la gioia del.Arabella Gittivia emailGentile lettrice, a volte vengo preso anch’io da momenti di sconforto e giungo alle sue stesse conclusioni. Poi rifletto e mi aggrappo a pochi, esili esempi per darmi almeno un barlume di speranza. L’anno scorso di questi tempi – trae Capodanno – circolò un video ripreso dalla telecamera sul casco d’un soldato russo. La sua pattuglia perlustra un bosco col terreno innevato. D’improvviso si imbatte in una pattuglia di ucraini. I due gruppi sono a poca distanza l’uno dall’altro e si acquattano nella neve tra gli alberi. Si fronteggiano senza sparare. Grande silenzio. A un certo punto uno dei russi intona a squarciagola la prima strofa d’una famosa canzone russa, Katiusha, che parla di una ragazza in attesa del suo fidanzato al fronte.