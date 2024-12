Liberoquotidiano.it - Istruzioni per far durare il Natale tutto l'anno

Avviso ai naviganti: se ci tenete a mantenere la fama di persone ciniche e un po' dure, quelle che non si commuovono mai e cui la lacrimuccia agli occhi spunta solo se si dper errore una martellata sul dito, non leggete assolutamente Domani è sempre, di Luigi Vassallo (Edizioni Ares, 192 p., 14 euro): si tratta di 24 racconti e una filastrocca, per entrare nell'atmosfera natalizia, ma in quella vera, che scalda il cuore e non si esaurisce a Santo Stefano, insieme agli avanzi del cenone o del pranzo del 25. Il titolo scelto per questa raccolta allude, infatti, all'auspicio per cui un pochino di quello sguardo pieno di calore e attenzione sulla realtà resti con noi anche dopo. Chi sono i protagonisti di questi racconti? Troviamo fratellini che si vedono rappresentati nelle pecorelle del presepe, e che ogni giorno, a seconda di quanto siano stati giudiziosi e ubbidienti, possono far fare alla loro statuina un passetto in avanti verso la capanna con Giuseppe e Maria; pirati crudeli e un po' bisunti che devono gestire un bimbetto sulla loro nave; famigliole in sosta in autogrill addobbati a festa; distinte signore che scelgono di interpretare il ruolo della Befana in una recita parrocchiale; austeri mariti che si scandalizzano con la moglie davanti a una strana filastrocca natalizia ricevuta da una ragazza vestita da elfo fuori dal supermercato.