Lopinionista.it - Il Natale insieme a Topolino con due copertine componibili

Leggi su Lopinionista.it

Con i numeri 3604 e 3605 un prezioso bis di coverdisegnate da Ivan Bigarella e colorate da Andrea CagolIlè alle porte esi prepara a festeggiare con tante avventure tra saghe inedite, storie natalizie e anche un TopoLibro da collezione tutto dedicato al periodo più magico e atteso dell’anno. Si parte con un preziosissimo bis dicon3604 (in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 18 dicembre) e3605 (da martedì 24 dicembre) per entrare da subito nel vivo dello spirito natalizio.I due numeri formanouna grande immagine di festa – disegnata da Ivan Bigarella per i colori di Andrea Cagol – con protagonisti i personaggi Disney più amati circondati da luci, festoni e regali e, naturalmente, con uno scenografico albero disullo sfondo.