Oasport.it - F1, Toto Wolff ammette: “A Monza abbiamo commesso un errore con Antonelli, dobbiamo lasciarlo crescere”

Con il trasferimento in Ferrari di Lewis Hamilton si è chiusa ufficialmente un’era per Mercedes, pronta ad affrontare una nuova sfida schierando una line-up composta da due piloti cresciuti nella propria Academy. Al fianco di George Russell, reduce da sei stagioni nel Circus in cui ha dimostrato di essere un top driver, nel 2025 ci sarà infatti il diciottenne italiano Andrea Kimi.Il giovane talento bolognese ha avuto modo di prendere confidenza con le monoposto di F1 disputando alcuni test privati e partecipando alla FP1 del GP d’Italia e del GP di Città del Messico. “Andrea ha fatto un giro incredibile a. Purtroppo è durato solo fino alla Parabolica (curva in cui ha perso il controllo della W15 andando a sbattere contro le barriere, ndr). Ma se si guardano i settori e come guidava, è stato incredibile.