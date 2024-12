Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi, il giallo: “È uno spirito libero. Non è mai stata abbandonata”

Modena, 23 dicembre 2024 – “È stato detto chesarebbe una persona con problemi mentali. Falso.è una ragazza speciale, solare”. È la stessa mamma di– la 31enne di Montefiorino (Modena) scomparsa da Vitriola da settembre – a rompere il silenzio con un video-appello diffuso dai suoi legali, Guido Sola ed Elena Lenzini. La donna, insieme con l’altra figlia, lancia ancora un accorato appello aa tornare casa e a dare notizie di sé. Per la sua scomparsa la procura di Modena ha aperto u n fascicolo per sequestro di persona a carico di Domenico Lanza, un modenese attualmente in carcare per armi detenute illegalmente cheavrebbe frequentato nell’ultimo periodo e che sarebbe stato uno deggli ultimi a vederla. E proprio oggi il Ris di Parma effettuerà un sopralluogo nell’abitazione della giovane, a Vitriola, ma anche in un capannone poco distante.