Costruire un’Europa protagonista nella Space economy La sfida di Cristoforetti

Lo spazio non è più solo il teatro delle grandi esplorazioni scientifiche, ma una frontiera economica, industriale e strategica. Samantha, astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa), lo ha ribadito con forza durante un intervento al Centro studi americani, sottolineando come la nuova corsa allo spazio stia trasformando profondamente l’ecosistema globale. La questione cruciale per l’Europa? Non rimanere spettatrice.Mentre Stati Uniti, Cina e Paesi emergenti come India e Brasile ridefiniscono il concetto di leadership spaziale, il vecchio continente rischia di essere relegato a un ruolo marginale. “Rischiamo di diventare il posto dove si viene a comprare startup”, ha avvertito. Le eccellenze europee, spesso rappresentate da università di alto livello e da startup innovative, sono vulnerabili a investimenti esterni che le sottraggono al controllo locale.