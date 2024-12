Ilgiorno.it - Commerciante rapinato sotto casa in via Sonnino: nello zaino c’erano 10mila euro in contanti

Milano – L’agguato nell’androne del palazzo della vittima, sabato sera. Poi la fuga con il bottino: unocon dentro, l’incasso di più giornate lavorative. Questo era l’obiettivo dei dueri che hanno preso di mira – verosimilmente puntandolo da tempo – uncinese di 41 anni, titolare di un’attività nella zona di via Paolo Sarpi e residente in via, a due passi da piazzale Accursio. Lo hanno colto di sorpresa nell’atrio del suo condominio strappandogli loche portava in spalla. E quando l’uomo ha reagito per riprenderselo, inseguendoli in strada, è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola che uno dei banditi teneva in pugno e dalla quale è partito un colpo che per fortuna non ha ferito nessuno. Ancora da capire se “a salve“ o no, perché a terra non è stata trovata l’ogiva.