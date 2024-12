Ciclocross Superprestige | Van der Poel regala il bis a Mol non ce n’è per nessuno

Leggi su Sportface.it

La macchina del fango è di solito un’espressione associata a qualcosa di negativo, c’è però un’eccezione: per macchina intendiamo un ciclista perfetto, irresistibile, quasi robotico per la sua esplositività e la freddezza, e il fango è quello del, dove oggi era in programma a Mol la prima tappa del, il circuito più prestigioso del mondo. Inutile dire che il protagonista, ed è proprio il caso di definirlo così, è Mathieu Van der, che dopo essersi imposto a Zonhoven ieri, hato il bis appena ventiquattrore dopo, sempre in Belgio, allo Zilvermeercross.Ci si sposta leggermente, ma c’è sempre il pubblico delle grandi occasioni nonostante il freddo. Non lo sente il fuoriclasse olandese, che vince anche oggi in quello che sarebbe potuto essere il primo scontro diretto con l’altro fenomeno Wout Van Aert, che però ha dato forfait ieri a causa dell’influenza e probabilmente tornerà in pista nel weekend per il primo confronto con chi in due giorni ha deciso di ricordare di che pasta è fatto e di essere l’uomo da battere quando si cimenta sul fango e sulle strade sterrate del