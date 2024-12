Rompipallone.it - Caos Serie A, il tempo è scaduto: l’errore è costato carissimo, saluta anche lui

Leggi su Rompipallone.it

Non c’è stato scampo inA:davvero carico e ha portato ai saluti finali. Ecco il comunicato ufficiale.Novità importanti inA: quello che già era nell’aria adesso si è concretizzato.per il profilo in vista ècaro e ha portato ai saluti finali.E così, dopo pochi risultati utili ottenuti dall’inizio della stagione, Alessandro Nesta è stato esonerato dal Monza. ‘Fatale’ è stata la sconfitta arrivata contro la Juventus che ha confermato l’ultimo posto in classifica (con 10 punti totali) dei brianzoli. Di seguito il comunicato ufficiale del club che sta puntando tutto su Bocchetti che sembra essere in pole.Monza, esonero per Nesta: la sconfitta con la Juventus ha pesato tantissimoIl club brianzolo, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che: “AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.