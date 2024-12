Calciomercato.it - “Benvenuti tifosi…”: Calciomercato.it lancia gli Zone

Sul canale YouTube di.it gli aggiornamenti e approfondimenti non mancano mai: è online lo spazio dedicato ai tifosi.“tifosi.”:.itgliNegli ultimi anni il nostro sito è stato in grado di fidelizzare tantissimi tifosi di calcio ed è proprio grazie a loro che siamo riusciti ad ideare e trasmettere diversi approfondimenti, con il solo obiettivo di informare con notizie esclusive ed analizzare il rendimento delle squadre in maniera imparziale ed obiettiva.Quindi, dopo il successo di ‘Ti Amo‘, il programma dedicato al mercato che va in onda tutto l’anno con la direttrice Eleonora Trotta, Alessio Lento, Maurizio Russo e Daniele Trecca, la redazione di.it ha deciso dire quattro nuovi format: ‘Juve’, ‘Inter’, ‘Napoli’ e ‘Zona Rossonera’, dove i supporters delle citate squadre hanno la possibilità di rimanere aggiornati con tutte le ultime novità che riguardano i loro club del cuore.