Pianetamilan.it - Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Leggi su Pianetamilan.it

Da oggi fino al giorno di Natale, per ilnon ci sonoinpresso il centro sportivo diello. La squadra di Fonseca, infatti, si riposerà per 3 giorni e riprenderà ad allenarsi giovedì 26 per preparare al meglio la sfida di domenica 29, alle ore 20:45, contro la Roma di Ranieri. LEGGI ANCHE: Calciomercato– Via Tomori, il suo erede già gioca in Serie A >>> ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA