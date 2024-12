Allarme furti d’auto a Fiumicino | i cittadini si mobilitano per la sicurezza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024 – “A metà dicembre, nel parcheggio dell’asilo nido “Il Pagliaccetto” di Torrimpietra, si è verificato un furto che ha lasciato molti residenti indignati e preoccupati. Come mostrato in una foto diffusa sui social e nei gruppi di quartiere, un’auto è stata danneggiata con il finestrino infranto, per rubare oggetti lasciati al suo interno”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Gianmarco Irienti, segretario di Azione“Questo episodio non è isolato: negli ultimi tempi, la zona ha registrato un aumento disimili, con una frequenza che ha messo inla comunità locale. Per rispondere a questa situazione, i residenti di alcune aree, come Pleiadi e via Oslo, hanno deciso di organizzarsi in gruppi WhatsApp per monitorare autonomamente il territorio e scambiarsi segnalazioni in tempo reale – spiega – Queste iniziative rappresentano un esempio di cittadinanza attiva che cerca di sopperire a una percezione di increscente.