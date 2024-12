Sport.quotidiano.net - Al voltini decide bignami. Colpaccio Pergolettese alla fine del recupero. Trafigge la Pro Vercelli e la supera in classifica

CREMA (Cremona) Importante vittoria dellache allo stadiohato la Prograzie a una rete nei minuti didi. Ha funzionato, per la squadra di Giacomo Curioni, il modulo offensivo 4-3-3. La Proera in striscia utile da 3 gare. Con questa vittoria laha sorpassato in(ora di due lunghezze) la squadra piemontese. Al 26’ insidiosa la Pergo con un colpo di testa di Olivieri, la pesce di pochissimo. Al 12’ della ripresa Provicina al gol con un tiro di Comi, la psi stampa sulla traversa. Al 49’ in pienoarriva la rete della Pergo con uno splendido colpo di testa diche batte Rizzo. Raffaele Sisti