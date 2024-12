Lanazione.it - Tuffo di Capodanno a Viareggio, Vannacci è già pronto

, 22 dicembre 2024 –si rituffa. Dopo aver deliziato le malelingue l’anno scorso, presentandosi al tradizionaledicon una vestaglietta damascata sui toni del nero, il generale europarlamentare viareggino promette la sua presenza sul bagnasciuga anche per il 1 gennaio 2025. Un evento al quale ha partecipato anche altre volte, quando ancora passava inosservato tra i partecipanti, da cittadino semplice. L’edizione di quest’anno, l’undicesima, sarà dedicata ad Alessandro Cecchi, giovane prematuramente scomparso in seguito ad un incidente stradale. Gli organizzatori, la Escape Tuscany Triathlon, puntano a raggiungere le 1000 presenze e superare le 672 dell'anno scorso. I proventi della vendita saranno devoluti in beneficenza alla Croce Verde di. Roberto, ha già comprato la cuffia della manifestazione e – così dice nel video pubblicato sui suoi social – si sta allenando sulla spiaggia: “Scaldate i motori – dice a chi lo segue – che nel 2025 facciamo il botto”.