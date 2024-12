Tra guerre e impoverimento | conciati per le…Feste

Leggi su Ildenaro.it

Con quale spirito si possano porgere gli auguri di buone feste per quelle che ricorreranno nei prossimi giorni, è facile intuirlo. È in campo, oltre alle, un altro flagello di portata notevole: l’, oltre che materiale, anche morale di una parte consistente dell’umanità. Tanto accade quasi ovunque, seppure a macchia di leopardo, sull’intero pianeta. Sarà bene limitarsi a considerare quanto succede nel Paese, altrimenti, solo per accennare ciò che succede oltreconfine, non basterebbe un libro di grandi dimensioni. Quel che è peggio è che tale forma di miseria, definibile insensata e senza alcuna attenuante, seppur generica, si é aggiunta a quella di natura materiale: quel che è peggio è che l’umanità ne sta facendo uso in quantità industriale, quindi l’intera situazione si commenta da sola.