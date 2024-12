Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ha portato il winter hat a un livello successivo alla partita dei Chiefs

Leggi su Metropolitanmagazine.it

hauna ventata di eleganza invernale al campo da football durante latra ie i Texans. La popstar, presente sugli spalti per supportare il fidanzato Travis Kelce, ha dimostrato che rimanere al caldo non significa rinunciare ad essere super glam. Ed è riuscita a portare il tipicohat (quello super cozy e softy per l’inverno) ad undi stile.e il suohat (ormai) già in trend: un outfit perfetto per la stagione freddaPer l’ultimo incontro casalingo della stagione regolare NFL,ha scelto un cappotto rosso scamosciato, con dettagli in pelliccia sintetica sul colletto, lungo la chiusura e ai polsini. Ha abbinato il capo a stivali neri al ginocchio, calze a quadri in stile tartan e una borsa a mano in pelle rossa.