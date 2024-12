Movieplayer.it - Superman è un mezzo pasticcio ? Una proiezione privata del film avrebbe reso "nervosa" la Warner Bros

Leggi su Movieplayer.it

Le prime proiezioni private deldi James Gunn non sembrano aver scatenato reazioni positive e descrivono ilcome uncon necessità di girare diverse scene aggiuntive. The Hollywood Reporter e alcuni insider piuttosto attendibili hannonoto che laeffettuato unadidi James Gunn. A quanto pare, dopo quest'ultima, la majoreffettuato ulteriori riprese aggiuntive per sistemare il, definito come un. Non è stata la menzione di riprese aggiuntive a far preoccupare i fan, piuttosto il fatto che la testata ha affermato di aver parlato con diverse persone che hanno visto il, ma si sono rifiutate di rivelare qualcosa sulla sua qualità.: ilsarà davvero un? Proprio da questi indizi sembra .