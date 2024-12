Rompipallone.it - Skriniar in Serie A: è davvero finita a Parigi, l’annuncio del PSG

per Milanal PSG, nell’annuncio arrivato in serata, prima della Coppa di Lega in Francia.Il calciatore che sembra ormai ad un passo dal suo addio al club transalpino e, con ritorno inA, potrebbe vedersi nell’immediato e non a fine stagione, con la sua nuova maglia.In Italia ha già giocato con Sampdoria e Inter, ma una terza nuova avventura e questa volta da titolare indiscusso, non come gli è successo al club di, dove è stato praticamente messo fuori come annunciato proprio questa sera dal club della Torre Eiffel.inA:la sua esperienza al PSGMilanè stato fortemente accostato, di recente, ad un club come il Galatasaray. Ma sembra non essere in Turchia il futuro del calciatore slovacco che, ad altissimi livelli, potrebbe viversi un’esperienza importante e in Italia.