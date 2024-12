Pronosticipremium.com - Roma, caccia al centravanti: Raspadori e Beto in pole

Claudio Ranieri e i Friedkin stanno iniziando a tracciare le linee guida per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di dare allauna nuova identità e risollevare una stagione complicata. L’acquisizione dell’Everton da parte della proprietà giallorossa apre nuove opportunità di sinergie tra i due club, simili a quelle già viste in altre realtà calcistiche.In conferenza stampa Ranieri ha dichiarato il suo interesse a studiare l’organico dell’Everton, aprendo scenari di collaborazione in entrata e uscita. Un nome che emerge per rinforzare l’attacco giallorosso è quello diportoghese ex Udinese, che sta faticando a trovare spazio in Premier League. L’idea di un prestito potrebbe essere una soluzione interessante per entrambe le squadre, considerando che lacerca una spalla o un’alternativa ad Artem Dovbyk.