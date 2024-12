Ilgiorno.it - Riscaldamento globale. Ecco il Piano aria e clima

Il 2025 sarà l’anno della partecipazione, di incontri e informazione, per costruire una maggior consapevolezza diffusa. Parte così il ““ del Comune, strumento strategico per affrontare le sfide del cambiamentotico e promuovere una transizione giusta e sostenibile, in una città che, secondo l’analisi fatta dalla ong americanate Central, ha perso 26 giorni di temperature sotto lo 0°C in 10 anni, per effetto del. "Contribuire a migliorare la qualità dell’e il– commenta la sindaca Laura Castelletti – è un obiettivo che ci siamo dati come amministrazione, ma soprattutto ce lo chiedono i cittadini. Dotarsi di unper l’e ilnon è un obbligo, ma vogliamo farlo, per consegnare una città migliore alle future generazioni".