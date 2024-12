Ilrestodelcarlino.it - Prima Categoria Pareggi a Piobbico e Montemaggiore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 osteria nuova 1 AUDAX : Ottavi, Fiorucci N.(18° ST Arcangeletti), Aluigi G. (27° ST Barca), Rossi, Fiorucci U. (27° ST Giovanelli)), Vandini, Hoxha C. (27° ST Caselli), Pieretti, Talevi, Valenti (10° ST Hoxha L.), Bernacchia All. Cipolla OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Donzelli (10° ST Silvestri), Baldini M., Baldini F., Bonci, Toure, Nesi (14° ST Agnesi), Paoli, Ordonselli, Elezaj, Baffioni (40° ST Scipioni) All. La Volpicella Arb. Belli di Pesaro Reti: 40° PT Vandini (Aut.), 43° PT Bernacchia Ammoniti: Baffoni, Fiorucci N., Rossi, Agnesi, Bonci, Bernacchia, Paoli Al 40’ arrivava la sfortunata deviazione di Vandini che appoggiava nella propria porta, vera e propria beffa. Ilmordeva il freno e dopo 3 minuti arrivava il meritato pari di Bernacchia con una bella deviazione aerea.