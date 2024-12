Posticipo Serie A, Monza-Juventus 1-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.41 Riparte la Juve che, reduce da quattro pareggi di fila, vince 2-1 in casa delsempre più ultimo. La Juve la sblocca al 14': angolo di Koopmeneiners, McKennie anticipa tutti e batte Turati. Al 22' cross di Carboni per il sinistro al volo di Birindelli,è l'1-1. La girata ravvicinata di Nico Gonzalez riporta avanti i bianconeri al 39'.Nella ripresa match sempre sul filo con occasioni da una parte e dall'altra I brianzoli, nonostante le assenze pesanti soprattutto in attacco, ci provano, ma senza fortuna. Fa festa la Juve.